2020/08/13 | 13:11 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تنشر طائرتين رافال وسفينة حربية بشرق المتوسط وسط توتر مع تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تنشر طائرتين رافال وسفينة حربية بشرق المتوسط وسط توتر مع تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تنشر طائرتين رافال وسفينة حربية بشرق المتوسط وسط توتر مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).