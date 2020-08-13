مجلس النواب اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

2020/08/13 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، إعلان حال الطوارئ في بيروت.وقرر المجلس، في جلسة عقدها اليوم في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، تعليق المهل بالنسبة للقروض على أنواعها وتمديد مهل الاعفاءات الواردة في موازنة 2020.وقال بري خلال الجلسة، إن “الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة …

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