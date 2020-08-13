2020/08/13 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت استخبارات الداخلية القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى.

وأكدت الوزارة في بيان أن مفارز الاستخبارات ألقت القبض على إرهابي في ناحية زمار بمحافظة نينوى يشغل المنصب الإداري بما يسمى بولاية الجزيرة والبادية، مبينة أن الجهات المختصة دونت أقوال الإرهابي الذي اعترف بانتمائه الى تنظيم داعش وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية وتقديمه للقضاء.

وعلى صعيد منفصل ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الحدود في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين في قضاء بنجوين الحدودي وبحوزته أموال وسبائك للذهب كان ينوي تهريبها خارج البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الداخلية تلقي القبض على مسؤول بتنظيم داعش الإرهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الداخلية تلقي القبض على مسؤول بتنظيم داعش الإرهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).