أنقرة: عمليات تأمين حدودنا مستمرة طالما يتجاهل العراق وجود مسلحي حزب العمال

2020/08/13 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة الخارجية التركية على بيانات الاستنكار والإدانة التي رفعها العراق على إثر استهداف طائرة مسيرة تركية لضباط من حرس الحدود وعناصر من حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الخارجية في بيانها، ان أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها في حال واصل العراق تجاهل وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية، مضيفة أن المسلحين يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، ويعد هذا الامر تحدي لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره، على حد تعبيرها.

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