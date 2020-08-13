برلمانيون يطالبون الحكومة بقطع العلاقات مع تركيا

2020/08/13 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب برلمانيون الحكومة العراقية بالرد على ما وصفوه بالانتهاكات التركية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات بعيدا عن بيانات الاستنكار.

وأكد عضو مجلس النواب منصور البعيجي، أن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية كافة مع أنقرة وطرد السفير التركي من العراق هو ما تتطلبه المرحلة الراهنة كرد مناسب على استمرار الانتهاكات لسيادة وحدود العراق، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ خطوة جدية كهذه سيمنح تركيا فرصة لارتكاب مزيدا من الانتهاكات بحق العراق على حد قوله.

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