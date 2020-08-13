الجيش الامريكي يطلق تطبيقا لمنع جنوده من الانتحار

2020/08/13 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، بأن الجيش الامريكي وفي محاولة يائسة لمنع تصاعد حالات الانتحار بين صفوفه اطلق تطبيقا جديدا للمساعدة في منع تلك الحالات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “وخلال الثلاثة اسابيع الماضية منذ تولي الميجور جنرال باتريك دوناهو قيادة معسكر فورت بينينج في جورجيا […]

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