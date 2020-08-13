2020/08/13 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية العراقية تنفي تقديم مطار دبي انذاراً إلى الناقل الوطني المركز الخبري الوطني.

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