بعد تقرير عربي يتهم بغداد بإرسال مصاباً بكورونا لدبي.. الخطوط الجوية العراقية توجه رسالة للمدونين والإعلام!

2020/08/13 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار تقرير نُشر على محطة تلفزيونية اهتمام المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي حول إرسال مطار بغداد طائرة لدبي تحمل مصاباً بفيروس كورونا.ردت شركة الخطوط الجوية العراقية ببيان اليوم الخميس نفت فيه صحة “المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمن تقديم إدارة دبي إنذارا الى الناقل الوطني بسبب الاشتباه […]

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