الحشد في ذي قار يتكفل بتغسيل وتكفين ونقل مواطن بنغلاديشي توفي بكورونا

2020/08/13 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تكفلت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي في ذي قار، الخميس، بتغسيل وتكفين ونقل مواطن بنغلاديشي توفى بفايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار تكفلت بتغسيل وتكفين ونقل مواطن من دولة بنغلاديش بعد وفاته بفايروس كورونا في الناصرية”.وأضافا البيان، أنه “تم […]

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