إعمار كنيسة يسوع ومبنى بيعة نينوى في الموصل القديمة

2020/08/13 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بدأتْ محافظة نينوى باعمار الكنائس المدمرة في الموصل القديمة ضمن المرحلة الثالثة لخطة الاعمار، بينما انجزت مشاريع خدمية وتربوية وصحية في عموم ناحية فايدة .

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