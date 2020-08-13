نائب: موقف بغداد واربيل تجاه العدوان التركي ضعيف ولايرقى للحدث

2020/08/13 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , موقف حكومتي المركز والاقليم تجاه العدوان التركي على الأراضي ضعيف ولايرقى بقيمة الحدث , مطالبا الحكومة اتخاذ إجراءات اكثر صرامة فضلا عن اجبار الإقليم بمسك حدود العراق الشمالية بقوات اتحادية .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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