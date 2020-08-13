تقرير : “آرسين فينغر” يحسم موقفه من تدريب برشلونة

2020/08/13 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم نادي برشلونة الإسباني عرضاً للمدرب الفرنسي آرسين فينغر لتولي منصب المدير الفني للنادي الكتلوني بحسب تقرير صحفي فرنسي.وتلقى فينغر العديد من العروض المهمة في الأشهر الأخيرة، لعل أبرزها من برشلونة الذي ربما يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، بحسب موقع “le10sport” الفرنسي.إذ بات مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتين مهدداً […]

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