لعنة الفيلم الجديد لتوم كروز.. حريق بكلفة نحو 3 مليون دولار يدمر موقع التصوير ويوقفه مرة أخرى

2020/08/13 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد أن أجبر فيروس كورونا طاقم عمل فيلم توم كروز الجديد، وهو الجزء السابع من سلسلة أفلام شهيرة، على إيقاف التصوير لعدة أشهر، تعرض لحادث حريق هائل تسبب بإيقافه مرة أخرى.ويبدو أن فيلم كروز الجديد Mission: Impossible 7 مُصابٌ بلعنة التأخير، حيث كان الممثل البديل عن توم كروز يقوم بتصوير مشهدٍ […]

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