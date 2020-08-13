2020/08/13 | 13:58 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اكد نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار ورئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في المحافظة احمد الراشد ، الخميس، اصابة 6 من الكوادر الصحفية في المحافظة بفيروس كورونا .
وقال الراشد في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عدد الذين اصيبوا بفيروس كورونا من الاسرة الصحفية في الانبار 6 صحفيين وهم تحت المراقبة الصحية وبأشراف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة الانبار تؤكد اصابة 6 من صحفيي المحافظة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار ورئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في المحافظة احمد الراشد ، الخميس، اصابة 6 من الكوادر الصحفية في المحافظة بفيروس كورونا .
وقال الراشد في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عدد الذين اصيبوا بفيروس كورونا من الاسرة الصحفية في الانبار 6 صحفيين وهم تحت المراقبة الصحية وبأشراف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة الانبار تؤكد اصابة 6 من صحفيي المحافظة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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