خلية ازمة الانبار تؤكد اصابة 6 من صحفيي المحافظة بكورونا

2020/08/13 | 13:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار ورئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في المحافظة احمد الراشد ، الخميس، اصابة 6 من الكوادر الصحفية في المحافظة بفيروس كورونا .وقال الراشد في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عدد الذين اصيبوا بفيروس كورونا من الاسرة الصحفية في الانبار 6 صحفيين وهم تحت المراقبة الصحية وبأشراف […]

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