2020/08/13 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: المرجعية لم تشهد 'ضعفا' كما تشهده الآن.. وصدامات محتملة بين هذين الطرفين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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