عمليات غرب نينوى: إجراءات لمنع تسلل الإرهابيين من الاراضي السورية

2020/08/13 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات لمنع تسلل الارهابيين من الاراضي السورية إلى العراق.

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