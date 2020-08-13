ارتفاع أسعار الذهب بفعل زيادة الإقبال

2020/08/13 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ارتفعت أسعار الذهب الخميس بفضل انخفاض الدولار، لتسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

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