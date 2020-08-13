2020/08/13 | 14:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق في المرتبة 72 عالمياً من حيث الانفاق العسكري السنوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في المرتبة 72 عالمياً من حيث الانفاق العسكري السنوي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في المرتبة 72 عالمياً من حيث الانفاق العسكري السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).