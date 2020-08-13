وزارة الداخلية تصدر بياناً بشأن حادثة “الاعتداء” على ضابط النجدة من متظاهرين

2020/08/13 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بياناً بشأن الاعتداء على ضابط نجدة في بغداد.وأظهر مقطع فيديو مشاجرة بين متظاهرين وضابط شرطة حاولوا الاستحواذ على سلاحه قرب مجلس محافظة بغداد.شاهد أيضاً :حاولوا الاستحواذ على سلاحه..شاهد بالفيديو : عراك بين ضابط شرطة ومتظاهرين في بغداد وجاء في البيان الذي اطلعت عليه “يس […]

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