2020/08/13 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، ان جدية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحفظ السيادة واخراج القوات الامريكية من البلاد ستتضح خلال زيارته للبيت الابيض الاسبوع المقبل.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اغلب القوى السياسية متفائلة بزيارة الكاظمي لامريكا وتنظر لها باهتمام لإنهاء التواجد الامريكي”، لافتا الى ان “الزيارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: جدية الكاظمي باخراج القوات الامريكية ستتضح خلال زيارته البيت الابيض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: جدية الكاظمي باخراج القوات الامريكية ستتضح خلال زيارته البيت الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).