الانبار.. مخيمات النزوح تسجل 6 اصابات بكورونا للمرة الاولى

2020/08/13 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مستشار محافظة الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الخميس، اصابة 6 مدنيين بينهم نساء في مخيمات النزوح في المحافظة للمرة الاولى منذ تسجيل اول اصابة بالفيروس.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “مخيم قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، سجل 4 حالات اصابات مؤكد بفيروس كورونا لمدنيين بعد اجراء الفحوصات الطبية على […]

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