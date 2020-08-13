فينغر “أسطورة أرسنال” يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق

2020/08/13 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فجرت تقارير فرنسية الخميس مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن عرض إدارة برشلونة على الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، من أجل تدريب الفريق الكتالوني.وقال موقع le10sport الفرنسي الشهير، أن فينغر الذي أشرف على تدريب (المدفعجية) لنحو 22 عاما قبل أن يرحل في العام 2018، تلقى عرضا من إدارة […]

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