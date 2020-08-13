العراق يجري اتصالات مع 4 دول عربية بشأن الاعتداءات التركية

2020/08/13 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، اجراء اتصالات عِدّة مع وزراء الخارجية العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا […]

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