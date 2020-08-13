2020/08/13 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصل باحثون إلى أن 800 شخص على الأقل ماتوا حول العالم بسبب معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.وجاء في دراسة نشرتها المجلة الأمريكية لطب المناطق الحارة والنظافة، أن نحو 5 آلاف و800 شخص دخلوا المستشفى نتيجة لمعلومات خاطئة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ومات الكثيرون بسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعلومات المضللة عن كورونا تقتل 800 شخصا حول العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعلومات المضللة عن كورونا تقتل 800 شخصا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).