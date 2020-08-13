المالية النيابية: العراق يخسر 10 مليارات دولار سنوياً لهذه الأسباب؟

2020/08/13 | 15:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس، ان العراق يخسر 10 مليارات دولار "سنوياً" بسبب الفساد الذي تشهده المنافذ الحدودية.

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