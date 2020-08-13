بالفيديو : ضابط النجدة “المعتدى عليه” يروي تفاصيل ما حدث له مع المتظاهرين

2020/08/13 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو لضابط النجدة الذي دخل بمشاجرة مع متظاهرين في بغداد حاولوا سحب السلاح الخاص به وقاموا بضربه، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بياناً حول ذلك وتعلن لاحقاً القبض على أحد المعتدين، وايداع المنتسبين الذين كانوا مع الضابط في التوقيف.

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