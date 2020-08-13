2020/08/13 | 15:23 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الخميس، الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كردستان إلى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد بيان المالية وموقف أربيل.. نائب رئيس البرلمان يوجه طلباً عاجلاً إلى الطرفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد بيان المالية وموقف أربيل.. نائب رئيس البرلمان يوجه طلباً عاجلاً إلى الطرفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).