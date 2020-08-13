فيديو مميز لرفيقي الدرب الشهيدين سليمان والمهندس

2020/08/13 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة تعبئة المستضعفين فيديو كليب جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يصور القائد السابق لفيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق الشهيد ق...

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