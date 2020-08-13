تحالف عراقيون: أمريكا لا تريد الانسحاب من العراق دون تحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية

2020/08/13 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر النائب عن تحالف عراقيون، سالم طحيمر، الخميس، أن الاستراتيجية الامريكية الجديدة حيال العراق تسعى لضمان البقاء فترة اطول في البلاد.وقال طحيمر لـ /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم استراتيجية المناورة لضمان مصالحها فترة اطول في العراق “، مؤكدا أن “واشنطن لا ترغب الخروج من العراق دون تحقيق أهدافها التجارية والاستثمارية”.[…]

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