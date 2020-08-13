إرسال الوجبة الاولى من جرحى التظاهرات للعلاج في دولة الامارات

2020/08/13 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت، اليوم الخميس، الوجبة الاولى من جرحى التظاهرات للعلاج في دولة الامارات.

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