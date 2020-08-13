الداخلية: اعتقال أحد المعتدين على ضابط النجدة

2020/08/13 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال أحد المعتدين على ضابط النجدة في بغداد.

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