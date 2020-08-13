2020/08/13 | 16:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

عدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، التصعيد على الحدود العراقية - التركية "مبعث قلق بالغ".

وقالت البعثة رداً على سؤال لـ"الصباح": ان "التصعيد على الحدود العراقية - التركية في الشمال واستمرار الخسائر في الأرواح يعد مبعث قلق بالغ".

ودعت "يونامي"، إلى "ضبط النفس"، حاثة على "الحوار كأفضل وسيلة لضمان الأمن المستدام على الحدود بين الجارتين مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

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