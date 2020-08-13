يا أعراب الانتداب على الأبواب

2020/08/13 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي (( أن الأحداث العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وبالخصوص الدول العربية في مشرقها ومغربها عام ( 2020) ميلادية خطيرة المنحنى وفيها كثيرا من التقلبات السياسية والأمنية شهدت خلالها صراعات دامية أودت بحياة الآلاف من الضحايا الأبرياء وما زالت التوترات قائمة على قدم وساق تتلاعب بها أيادي خفية تُقاد […]

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