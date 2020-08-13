2020/08/13 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يقبض على ثلاثة أشخاص يتجارون بشرائح الهواتف دون تسجيلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يقبض على ثلاثة أشخاص يتجارون بشرائح الهواتف دون تسجيلها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يقبض على ثلاثة أشخاص يتجارون بشرائح الهواتف دون تسجيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).