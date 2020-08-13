الدهلكي : تبرئة المتورطين بجريمة مسجد بن عمير يؤكد ان القانون تم تفصيله على مقاس مكونات  

2020/08/13 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الخميس، برقية تعزية الى الشعب العراقي بمناسبة وفاة الحق والدولة والقانون وانتصار الظلم والا دولة بعد اصدار القضاء العراقي الذي كنا نعقد الامل عليه قرارا تمييزيا بتبرئة ارهابيين صدر قرار باعدامهم لتنفيذهم جريمة قتل 34 مصليا في مسجد مصعب بن عمير في المحافظة.وقال الدهلكي في بيان …

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