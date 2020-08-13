الكشف عن حقيقة تلقي الخطوط العراقية

2020/08/13 | 16:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، تلقي إنذار من إدارة مطار دبي، بسبب وجود مسافر مصاب بفير...

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