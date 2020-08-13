الحبس سنتين للمعتدين على مفرزة الشرطة

2020/08/13 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس ، ان المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات تعاقب المعتدين على مفرزة الشرطة بالحبس لسنتين.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الاعتداء على مفرزة الشرطة تعتبر من الجرائم مشهودة والتي تجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون امر قضائي”، لافتا الى ان “هذه الجريمة تعرف […]

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