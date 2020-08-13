2020/08/13 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أعضاء مفوضية الانتخابات بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. رئيس وزراء العراق عازم على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. رئيس وزراء العراق عازم على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).