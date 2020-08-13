2020/08/13 | 16:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت الظروف الصعبة بدرباز الى الانقطاع عن الدراسة لمدة 4 سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انقطاع 4 سنوات عن الدراسة.. درباز يحرز المرتبة الأولى على كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انقطاع 4 سنوات عن الدراسة.. درباز يحرز المرتبة الأولى على كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).