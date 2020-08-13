ساعة الانتخابات العراقيّة لا تدق للجميع - نصير عواد

2020/08/13 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد دعونا نسبق الاحداث بخطوة ونقول ان الكثير من اليساريّين والمدنيّين والديموقراطيّين العراقيّين ما زالوا يشكّكون بخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الترقيعيّة" وبعضهم يحضّر من الآن للتشكيك بالانتخابات القادمة وفرش الأرضية لمقاطعتها، وسوف لن يغلب أحدا في البحث عن المبرّرات التي خلّفتها العمليّة السياسيّة الطائفيّة، تؤكد شكوكه ودعوته للمقاطعة.



فبالنظر إلى ما حدث في الدورات الانتخابيّة السابقة، لا غرابة ......





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