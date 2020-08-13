2020/08/13 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذهل عملاق غازي يبعد 57 سنة ضوئية عن الأرض وكالة ناسا بسبب لونه وحجمه.ونشرت الوكالة صورة مذهلة للكوكب لتظهر مدى جمال وغرابة الكون.ويبلغ حجم الكوكب المعروف باسم GJ 504b، أربعة أضعاف حجم كوكب المشتري، وبالنظر إلى حجم كوكب المشتري، فإن حجم الكوكب يضاهي 11 مرة حجم الأرض.ومن العدل أن نقول إن GJ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تنشر صورة لكوكب وردي عملاق لم يُر مثله من قبل وكالة تقدم الاخبارية.

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