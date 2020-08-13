الناطق باسم القائد العام: الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق من حاول الاعتداء على أحد ضباط نجدة بغداد

2020/08/13 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن "وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق من حاول الاعتداء على أحد ضباط نجدة بغداد.

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