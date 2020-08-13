2020/08/13 | 17:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يتصل بالرياضيين المصابين بفايروس كورونا للاطمئنان على صحتهم

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