القبض على متهمين بـ'الدكة العشائرية' شمالي بغداد

2020/08/13 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، إلقاء القبض على متهمين بـ"الدكة العشائرية" شمالي العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر لقائد شرطة بغداد، وبعد قيام مجموعة من المتهمين بإطلاق النار بأسلحة مختلفة على دار أحد المواطنين في منطقة الشعب ببغداد بما يسمى (الدكة العشائرية) ما سبب أضراراً مادية في واجهة الدار"، مبينا أنه "تم رفع أوراق المشتكي إلى القضاء الذي وجه بدوره بضرورة بذل الجهود وإلقاء القبض على الفاعلين".

وأضاف ناصر أنه "تم تشكيل فريق عمل ميداني بإشراف قائد الشرطة وعضوية عدد من الضباط وتم تعقب الكاميرات والتعرف على المتهمين ومراقبة حركتهم وإلقاء القبض عليهم بعد مداهمة منازلهم وإجراء التحري لضبط ما له مساس بالجريمة وتدوين أقوالهم بالاعتراف وتقرير مصيرهم وفق القانون".يذكر أن الأجهزة الأمنية في بغداد، تعلن بين حين وآخر عن اعتقال متهمين بجريمة تعرف محلياً بـ"الدكة العشائرية"، وذلك بعد صدور توجيهات مشددة من القضاء للحد من هذه الظاهرة.

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