2020/08/13 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين بـ”الدكة العشائرية” شمالي العاصمة.وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر لقائد شرطة بغداد، وبعد قيام مجموعة من المتهمين بإطلاق النار بأسلحة مختلفة على دار أحد المواطنين في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بـ”الدكة العشائرية” شمالي بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بـ”الدكة العشائرية” شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بـ”الدكة العشائرية” شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).