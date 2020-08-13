باريس تطلب “توضيحاً” ..بعد مقتل ضابطين عراقيين بهجوم ترك

2020/08/13 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طلبت باريس “توضيح” ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين بحرس الحدود في شمال العراق.وأعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية “تندد فرنسا بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل”.وتشنّ تركيا منذ أسابيع هجمات جوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين، الثلاثاء، في […]

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