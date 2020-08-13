2020/08/13 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونسكو تبارك انجاز وزارة التعليم في اداء امتحانات الطلبة عن بعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو تبارك انجاز وزارة التعليم في اداء امتحانات الطلبة عن بعد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو تبارك انجاز وزارة التعليم في اداء امتحانات الطلبة عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).