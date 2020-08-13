أردوغان يدعو للحوار بعد تصعيد اليونان وفرنسا في المتوسط

2020/08/13 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الحل الوحيد في البحر المتوسط هو الحوار والمفاوضات، مشيراً إلى أن “تركيا لا تلهث وراء مغامرة”.وتعقيباً على التطورات في شرق المتوسط، قال أردوغان إن سفينة التنقيب ستواصل أعمالها شرق المتوسط حتى 23 أغسطس.وفي حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، قال أردوغان إن اليونان […]

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