فرنسا تنشر مقاتلات بالمتوسط وتجري تدريبات مشتركة مع اليونان

2020/08/13 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، أنها ستنشر طائرتين من طراز “رافال”، وتعزز وجودها في شرق المتوسط بالفرقاطة “لافايت”، وذلك في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في تلك المنطقة بسبب عمليات التنقيب التركية.وكشفت الوزارة أن تدريبات فرنسية يونانية مشتركة بدأت الليلة الماضية في البحر المتوسط.كما أشارت إلى أن حاملة المروحيات “تونير” التي […]

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