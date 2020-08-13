رويترز: إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات

2020/08/13 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.من جانبه اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر تويتر، عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات.

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